Законопроект о предотвращении коррупции внес в Раду Зеленский. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n126099-zakonoproekt-o-predotvraschenii-korrupcii-vnes-v-radu-zelenskiy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О предотвращении коррупции».

Loading...

Проект закона № 1010 от 29 августа предлагает поощрять обличителей коррупции. Рассмотрение инициативы президент определил, как неотложное. На данный момент текст и сопроводительные документы не обнародованы. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Руслан Рябошапка предложил финансово поощрять лиц, которые разоблачили топ-коррупционеров. Так обличители могут рассчитывать на награду в размере 10% от суммы компенсированного государству ущерба или суммы взятки.

В команде президента считают, что защита и поощрение авторов коррупционных расследований могут стать важным инструментом в борьбе со взяточничеством.

Отметим, сегодня Зеленский внес в парламент законопроект об увеличении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. Причинами лишения мандата могут стать «кнопкодавство» и прогулы трети пленарных заседаний в Раде.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский зарегистрировал в парламенте проект закона об отсрочке штрафных санкций в отношении владельцев авто на еврономерах.