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Ракурс
Законопроект о предотвращении коррупции внес в Раду Зеленский. Фото: UA.News

Законопроект о предотвращении коррупции внес в Раду Зеленский

29 авг 2019, 18:19
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О предотвращении коррупции».

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Проект закона № 1010 от 29 августа предлагает поощрять обличителей коррупции. Рассмотрение инициативы президент определил, как неотложное. На данный момент текст и сопроводительные документы не обнародованы. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Руслан Рябошапка предложил финансово поощрять лиц, которые разоблачили топ-коррупционеров. Так обличители могут рассчитывать на награду в размере 10% от суммы компенсированного государству ущерба или суммы взятки.

В команде президента считают, что защита и поощрение авторов коррупционных расследований могут стать важным инструментом в борьбе со взяточничеством.

Отметим, сегодня Зеленский внес в парламент законопроект об увеличении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. Причинами лишения мандата могут стать «кнопкодавство» и прогулы трети пленарных заседаний в Раде.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский зарегистрировал в парламенте проект закона об отсрочке штрафных санкций в отношении владельцев авто на еврономерах.

Источник: Ракурс


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