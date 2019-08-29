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«Газпром» отчитался о выплате 345 млн долл. по судебному спору с «Нафтогазом». Фото: censor.net

«Газпрому» пришлось выплатить 345 млн долл. по судебному спору с «Нафтогазом»

29 авг 2019, 18:14
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«Газпром» заплатил 345 млн долл. Высокому суду правосудия Англии и Уэльса в качестве обеспечительных платежей для продления производства и исполнения решения Международного арбитражного суда Стокгольма.

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Перечисление на счет судебной инстанции данных средств состоялось в рамках спора с компанией «Нафтогаз Украина», который рассматривается в арбитражном суде. Об этом сказано в отчете компании за прошедший квартал, который размещен на сайте «Газпрома».

Также известно, что суд обязал «Газпром» выплатить 145 млн долл. в случае получения дивидендов от швейцарской компании Nord Stream, которая занимается управление газопроводом «Северный поток».

Кроме того, Высокий суд правосудия Англии и Уэльса обязал российскую компанию в обязательном порядке запрашивать согласие «Нафтогаза» на получение дивидендов от акционеров Nord Stream.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» назвали стоимость всех европейских активов российского «Газпрома», на которые был наложен арест после решения Международного арбитражного суда в Стокгольме. Она составляет более 3 млрд долл., превышая общий долг России перед «Нафтогазом».

Источник: Ракурс


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