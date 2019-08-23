В «Нафтогазе» готовятся к остановке транзита газа из РФ: как будут обеспечивать украинцев. Фото: upmp.news

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Транзит российского газа по территории Украины, вероятнее всего, прекратиться с 1 января 2020 года. Такое заявление сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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После прекращения подачи газа из РФ газотранспортная система (ГТС) Украины, которая сейчас работает по принципу «с востока на запад», будет развернута в противоположном направлении. Украина подготовилась к такой ситуации: были модернизированы компрессионные станции, чтобы обеспечить их работу в обеих направлениях. Об этом Витренко рассказал в интервью «Радіо Свобода».

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина уже осуществляла подобное в 2009 году, когда газ поставлялся по принципу «с запада на восток».

Кроме того, Витренко отметил, что ежегодно Украина получает около 3 млрд долл. от транспортировки российского газа на запад. Таким образом транзит занимает почти 3% от ВВП страны. Уже со следующего года подобные поступления в бюджет, вероятнее всего, прекратятся.

Несмотря на это, в конце 2020 года «Нафтогаз» ожидает от России выплату 3 млрд долл. в рамках решения Международного арбитражного суда в Стокгольме. Также сейчас идет рассмотрение арбитражем еще одного иска против России. В качестве компенсации за потерю транзита газа Украина требует от 11 до 14 млрд долл.

По словам Витренко, сейчас Украина делают все возможное для того, чтобы защитить национальные интересы в вопросе газоснабжения. В ходе трехсторонних переговоров (Украина, РФ, Евросоюз) конструктивные предложения поступали от Европейской комиссии, но Россия не согласна с ними и выдвигает свои требования для сохранения транзита.

Витренко отметил, что самым идеальным вариантом для Украины было бы бронирование Евросоюзом транзита российского газа через Украину: европейские страны продолжали бы получать российский газ, который бы поступал из РФ в ГТС Украины, после чего подавался на запад. Над таким вариантом решения ситуации в «Нафтогазе» работают уже более 5 лет, однако российский «Газпром» выступает категорически против.

Как известно, недавно «Нафтогаз» предложил населению сейчас покупать газ на зиму по летним ценам. Одна семья может приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Предложение будет действовать до 25 сентября.