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Ракурс
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Фото: Экономическая правда

Газовый запас: Витренко пояснил, кто сможет купить голубое топливо на зиму по летней цене

23 авг 2019, 10:53
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Купить газ по летним ценам населению на днях предложил «Нафтогаз». В компании объяснили, кто может стать участником проекта «Газовый запас».

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Заплатить за газ вперед с тем, чтобы зимой было платить легче смогут определенные категории потребителей. Об этом 23 августа заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, потребители, которые получают субсидии, и дальше будут их получать. Проект «Газовый запас» рассчитан не на них.

Есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет. Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно что эти деньги идут не напрямую, а через облгазы, — отметил Витренко.

Витренко также назвал объем запасов газа в подземных хранилищах. По его словам, Украина запаслась 17,4 млрд куб. м газа и продолжает накапливать топливо. В «Нафтогазе» планируют закачать 20 млрд куб. м газа до начала отопительного сезона. Это примерно на 4 млрд куб. м больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» предлагает для населения покупать газ по летним ценам. Проект называется «Газовый запас», им может воспользоваться каждый житель Украины. Пользователи смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной «летней» низкой цене. Использовать это топливо можно зимой. Одна семья может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа. Предложение о покупке газа по летним ценам будет действовать до 25 сентября.

Источник: Ракурс


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