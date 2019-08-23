Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n125856-gaz-pro-zapas-vitrenko-poyasnyv-hto-zmoje-na-zymu-kupyty-blakytne-palyvo-za-litnou-cinou.html

Ракурс

Купити газ за літніми цінами населенню днями запропонував «Нафтогаз». У компанії пояснили, хто може стати учасником проекту «Газовий запас».

Loading...

Заплатити за газ наперед з тим, щоб взимку було платити легше зможуть певні категорії споживачів. Про це 23 серпня заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, споживачі, які отримують субсидії, і далі будуть їх отримувати. Проект «Газовий запас» розрахований не на них.

Є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути, — зазначив Вітренко.

Вітренко також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, Україна запаслася 17,4 млрд куб. м газу й продовжує накопичувати паливо. У «Нафтогазі» планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» пропонує для населення купувати газ за літніми цінами. Проект називається «Газовий запас», ним може скористатися кожен житель України. Користувачі зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою «літньою» низькою ціною. Використовувати це паливо можна взимку. Одна сім’я може придбати не більше 25 тис. куб. м газу. Пропозиція щодо купівлі газу за літніми цінами діятиме до 25 вересня.