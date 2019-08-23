У «Нафтогазі» готуються до зупинки транзиту газу з РФ: як забезпечуватимуть українців. Фото: upmp.news

https://racurs.ua/ua/n125858-u-naftogazi-gotuutsya-do-zupynky-tranzytu-gazu-z-rf-yak-zabezpechuvatymut-ukrayinciv.html

Ракурс

Транзит російського газу територією України, найімовірніше, припинитися з 1 січня 2020 року. Таку заяву зробив глава компанії «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко.

Loading...

Після припинення подачі газу з РФ газотранспортна система (ГТС) України, яка зараз працює за принципом «зі сходу на захід», буде повернута в протилежному напрямку. Україна підготувалася до такої ситуації: було модернізовано компресійні станції, аби забезпечити їх роботу в обох напрямках. Про це Вітренко розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Очільник «Нафтогазу» зазначив, що Україна вже здійснювала подібне в 2009 році, коли газ постачався за принципом «із заходу на схід».

Окрім того, Вітренко зазначив, що завдяки транспортуванню російського газу Україна щорічно отримує близько 3 млрд дол. Таким чином транзит займає майже 3% від ВВП країни. Вже з наступного року подібні надходження до бюджету, найімовірніше, припиняться.

Попри це наприкінці 2020 року за рішенням Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі «Нафтогаз» чекає від Росії виплату в розмірі 3 млрд дол. Також наразі триває розгляд арбітражем ще одного позову проти Росії. За втрату транзиту газу Україна вимагає компенсації у розмірі від 11 до 14 млрд дол.

За словами Вітренка, наразі Україна робить усе можливе для того, щоби захистити національні інтереси питанні газопостачання. Під час тристоронніх переговорів (Україна, РФ, Євросоюз) конструктивні пропозиції надходили від Європейської комісії, але Росія не згодна з ними і висуває свої вимоги для збереження транзиту.

Вітренко зазначив, що найприйнятнішим варіантом для України було би бронювання Євросоюзом транзиту російського газу через Україну: європейські країни продовжували б отримувати російський газ, який би надходив із РФ до ГТС України, а після цього подавався би на захід. Над таким варіантом вирішення ситуації у «Нафтогазі» працюють вже понад 5 років, однак російський «Газпром» виступає категорично проти.

Як відомо, недавно «Нафтогаз» запропонував населенню зараз купувати газ на зиму за літніми цінами. Одна сім’я може придбати до 25 тис. куб. м газу. Пропозиція діятиме до 25 вересня.