«Газпром» заплатив більше 300 млн дол. в рамках суперечки з «Нафтогазом» в Стокгольмі. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n126090-gazprom-vidzvituvav-pro-vyplatu-345-mln-dol-u-ramkah-sudovoyi-superechky-z-naftogazom.html

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«Газпром» виплатив 345 млн дол. Високому суду правосуддя Англії й Уельсу в якості забезпечувальних платежів для продовження судового провадження та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма.

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Перерахування на рахунок судової інстанції цих коштів відбулося в рамках спору з компанією «Нафтогаз України», який розглядається в арбітражному суді. Про це сказано в звіті компанії за минулий квартал, який розміщено на сайті «Газпрому».

Також відомо, що суд зобов’язав «Газпром» сплатити 145 млн дол. у разі отримання дивідендів від швейцарської компанії Nord Stream, яка управляє газогоном «Північний потік».

Окрім того, Високий суд правосуддя Англії й Уельсу зобов’язав російську компанію в обов’язковому порядку запитувати згоду «Нафтогазу» на отримання дивідендів від акціонерів Nord Stream.

Раніше повідомлялося, що в «Нафтогазі» назвали вартість всіх європейських активів російського «Газпрому», на які було накладено арешт після рішення Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі. Вона становить понад 3 млрд дол., перевищуючи загальний борг Росії перед «Нафтогазом».