«Газпрому» довелося сплатити 345 млн дол. у судовому спорі з «Нафтогазом»https://racurs.ua/ua/n126090-gazprom-vidzvituvav-pro-vyplatu-345-mln-dol-u-ramkah-sudovoyi-superechky-z-naftogazom.htmlРакурс
«Газпром» виплатив 345 млн дол. Високому суду правосуддя Англії й Уельсу в якості забезпечувальних платежів для продовження судового провадження та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма.
Перерахування на рахунок судової інстанції цих коштів відбулося в рамках спору з компанією «Нафтогаз України», який розглядається в арбітражному суді. Про це сказано в звіті компанії за минулий квартал, який розміщено на сайті «Газпрому».
Також відомо, що суд зобов’язав «Газпром» сплатити 145 млн дол. у разі отримання дивідендів від швейцарської компанії Nord Stream, яка управляє газогоном «Північний потік».
Окрім того, Високий суд правосуддя Англії й Уельсу зобов’язав російську компанію в обов’язковому порядку запитувати згоду «Нафтогазу» на отримання дивідендів від акціонерів Nord Stream.
Раніше повідомлялося, що в «Нафтогазі» назвали вартість всіх європейських активів російського «Газпрому», на які було накладено арешт після рішення Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі. Вона становить понад 3 млрд дол., перевищуючи загальний борг Росії перед «Нафтогазом».