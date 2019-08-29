Жан Беленюк намерен совмещать Верховную Раду с Олимпийскими играми. Фото: fakty.ua

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Ракурс

Жан Беленюк, чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, который был избран народным депутатом Украины от партии «Слуга народа», заявил, что не будет бросать спортивную карьеру.

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Заслуженный мастер спорта Украины намерен выступать на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом спортсмен сообщил в комментарии изданию «Українські новини».

По словам Беленюка, он намерен не просто принять участие в Олимпиаде, а победить. Традиционно спортсмен будет представлять сборную Украины по борьбе.

Он также отметил, что по итогам депутатского собрания перед первым заседанием Рады, его назначили на должность первого зампредседателя комитета по вопросам молодежи и спорта. При этом занять кресло министра спорта Украины ему не предлагали.

В кулуарах Рады Беленюку задали и другие вопросы, в частности, спросили о том, как он относится к снятию неприкосновенности с депутатов. Нардеп ответил, что ему нечего боятся.

На вопрос о планах Беленюка в качестве депутата он ответил, что собирается заняться развитием украинского спорта и будет всячески отстаивать этот вопрос в стенах парламента.

Мало финансирования, мало внимания уделяют нашим спортсменам. При этом они занимают наивысшие места на мировой арене. Я был в Африке, они там знают Шевченко и Кличко из Украины. В Африке, где телевизоров не так много, знают этих спортсменов, — резюмировал Беленюк.

Ранее сообщалось, что в стенах парламента состоялось первое заседание депутатов Верховной рады Украины нового созыва. Народные уже успели принять присягу, сформировать фракции, а также назначить спикера и вице-спикеров парламента.