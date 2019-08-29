Очередную отсрочку штрафов для «евробляхеров» предложил в парламенте Зеленский

https://racurs.ua/n126096-ocherednuu-otsrochku-shtrafov-dlya-evroblyaherov-predlojil-v-parlamente-zelenskiy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский повторно зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

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Рассмотрение законопроекта № 1030, зарегистрированного 29 августа, президент определил как неотложный. Текст документа пока не опубликовали. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что штрафы за нерастаможенные «евробляхи» должны были вступить в силу 22 августа. Сумма штрафов за превышение сроков доставки транспортных средств, согласно новому закону, составляет от 85 до 175 тыс. грн.

Зеленский предложил продлить время для растаможки авто на еврономерах еще на 90 дней. Хотя законопроект еще не приняли, правоохранители не штрафуют владельцев «евроблях». Причиной стало тестирование электронной базы данных.

Напомним, на время отсрочки должны создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой нового законопроекта о порядке и правилах растаможивания автомобилей на еврономерах.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о расширении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. Причинами лишения мандата могут стать «кнопкодавство» и прогулы пленарных заседаний в Раде.