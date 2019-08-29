Чергову відстрочку штрафів для «євробляхерів» запропонував у парламенті Зеленський. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126096-chergovu-vidstrochku-shtrafiv-dlya-ievroblyaheriv-zaproponuvav-u-parlamenti-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський повторно зареєстрував у Верховній Раді законопроект про відстрочку штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

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Розгляд законопроекту № 1030, зареєстрованого 29 серпня, президент визначив як невідкладний. Текст документу поки не опублікували. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, що штрафи за нерозмитнені євробляхи мали набути чинності 22 серпня. Сума штрафів за перевищення термінів доставки транспортних засобів, згідно з новим законом, становить від 85 до 175 тис. грн.

Зеленський запропонував подовжити час для розмитнення авто на єврономерах ще на 90 днів. Хоча законопроект ще не прийняли, правоохоронці не штрафують власників «євроблях». Причиною стало тестування електронної бази даних.

Нагадаємо, на час відтермінування мають створити робочу групу, яка займатиметься розробкою нового законопроекту щодо порядку та правил розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Зеленський зареєстрував у парламенті законопроект про розширення переліку підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. Причинами позбавлення мандату можуть стати «кнопкодавство» та прогули пленарних засідань у Раді.