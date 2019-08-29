Нового прем'єр-міністра обрала Рада: що відомо про Гончарука, фото — Новое время

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Ракурс

Верховна Рада України на першому пленарному засіданні 29 серпня обрала нового керівника уряду.

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Прем'єр-міністром України став 35-річний Олексій Гончарук. Він став наймолодшим в історії України керівником Кабміну.

Як повідомляється у трансляції із зали засідань парламенту, голоси за нього віддали 290 нардепів.

Кандидатуру Гончарука вніс до парламенту сьогодні президент Володимир Зеленський.

До цього Гончарук обіймав посаду заступника голови Офісу президента з економічних питань. Попереднім місцем роботи нового прем'єра був BRDO-експертний центр при Кабміні, який отримував фінансування від Євросоюзу на розроблення економічних реформ. Гончарук очолював цей центр з 2015 року, а до цього був радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

До свого призначення в Офіс президента Гончарук встиг попрацювати позаштатним радником екс-міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Екс-депутат і журналіст Тетяна Чорновіл стверджує, що скандальний протеже газового олігарха Олександра Онищенка Шевченко намагався затвердити Гончарука на посаді голови Держслужби геології й надр, але через конфлікт із прем'єром Арсенієм Яценюком призначення не відбулося.

Після польоту міністра Шевченка на приватному літаку Онищенко та наступного скандалу йому довелося піти у відставку. Чорновіл вважає, що «кліка Онищенка продовжила керувати міністерством, але Гончарук у всіх злочинних діях чи бездіяльності Мінекології почав публічно звинувачувати Яценюка».

ЗМІ зазначали, що Гончарук познайомився з очільником Офісу президента Андрієм Богданом навесні цього року за посередництвом Дмитра Дубілета, співзасновника Монобанку, а раніше — члена правління «ПриватБанку». Саме Богдан лобіював кандидатуру Гончарука

За час роботи в Офісі президента він часто супроводжував Зеленського в робочих поїздках регіонами країни. Гончарук у складі офіційної делегації на початку серпня їздив з президентом до Туреччини.

У списку депутатів від партії «Слуга народу» є його колеги з BRDO (Олена Шуляк, Олександр Оржель, Віталій Безгін і Денис Малюська).

Основні тези, які захищав Гончарук у публічних виступах в медіа, такі: