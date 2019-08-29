Україна купуватиме американський скраплений газ у Польщі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126087-ukrayina-kupuvatyme-amerykanskyy-skraplenyy-gaz-u-polschi.html

Ракурс

Зріджений газ американського виробництва надходитиме до України через польську нафтогазову компанію PGNiG, яка уклала угоду з групою компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ).

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Американський газ імпортуватиметься до України після регазифікації (процесу перетворення скрапленого газу з рідкого стану на газоподібний), повідомили сьогодні в прес-службі ЕРУ.

Прибуття закупленого у США газу до Польщі очікується на початку листопада цього року. Після процедури регазифікації, його запустять до польської системи передачі в місті Свіноуйсьце, після чого передадуть Україні до кінця 2019 року.

Інформації про обсяги постачань поки що немає. Польська компанія зарезервувала повну потужність на терміналі в Свіноуйсьце, де очікують 39 поставок у 2020 році.

В ЕРУ відзначають зростання імпорту скрапленого природного газу до Польщі. У 2018 році його частка перевищувала 20%, у той час як у 2016 році вона була на рівні 8,5%. З початку роботи терміналу PGNiG отримала 70 партій скрапленого газу обсягом у 7,5 млрд кубометрів після регазифікації. Обсяги постачання до Польщі зі США постійно зростають.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року планується припинення транзиту російського газу територією України. Після зупинки поставок із РФ газотранспортна система України буде розгорнута в напрямку із заходу на схід. Для цього в країні модернізували компресійні станції.​