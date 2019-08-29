Украина будет покупать американский сжиженный газ у Польши. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n126087-ukraina-budet-pokupat-amerikanskiy-sjijennyy-gaz-u-polshi.html

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Сжиженный газ американского производства будет поступать в Украину через польскую нефтегазовую компанию PGNiG, которая заключила соглашение с группой компаний «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ).

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Американский газ будет импортироваться в Украину после регазификации (процесса преобразования сжиженного газа из жидкого состояния в газообразное), сообщили сегодня в пресс-службе ЭРУ.

Прибытие закупленного у США газа в Польшу ожидается в начале ноября этого года. После процедуры регазификации, его введут в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, после чего передадут Украине до конца 2019 года.

Информации об объемах поставок пока нет. Польская компания зарезервировала полную мощность на терминале в Свиноуйсьце, где ожидают 39 поставок в 2020 году.

В ЭРУ отмечают рост импорта сжиженного природного газа в Польшу. В 2018 году его доля превышала 20%, в то время как в 2016 году она была на уровне 8,5%. С начала работы терминала PGNiG получила 70 партий сжиженного газа объемом в 7,5 млрд кубометров после регазификации. Объемы поставок в Польшу из США постоянно растут.

Напомним, что с 1 января 2020 года планируется прекращение транзита российского газа по территории Украины. После остановки поставок газотранспортная система Украины будет развернута в направлении с запада на восток. Для этого в стране модернизировали компрессионные станции.​