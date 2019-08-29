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Ракурс
Лишение мандата: Зеленский в законопроекте предлагает увеличить перечень оснований. Фото: Comments.UA

Лишение мандата: Зеленский в законопроекте предлагает увеличить перечень оснований

29 авг 2019, 17:09
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил в законопроекте расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Соответствующий законопроект № 1027 был зарегистрирован сегодня и определен президентом как неотложный. Текст документа еще не обнародован. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как известно, ранее члены команды Зеленского уже рассказывали, за что планируют лишать мандата. Так, депутаты будут досрочно прекращать полномочия за прогулы более трети пленарных заседаний без уважительной причины и «кнопкодавство». Соответствующие положения планируют закрепить в Конституции Украины.

Отметим, что Зеленский зарегистрировалеще один законопроект о народных депутатах. Так, согласно проекту закона, глава государства предлагает уменьшить количество избранников. В команде Зеленского уточнили, что по замыслу должно остаться 300 депутатов.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Зеленский повторно внес в парламент законопроект об импичменте, о котором стало известно еще в мае. Рассмотрение проекта закона глава государства определил, как неотложное.

Источник: Ракурс


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