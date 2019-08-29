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Уменьшить количество нардепов и ввести пропорциональную избирательную систему предложил в законопроекте Зеленский. Фото: Цензор

Уменьшить количество нардепов и ввести пропорциональную избирательную систему предложил в законопроекте Зеленский

29 авг 2019, 16:34
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы.

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Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины глава государства определил, как неотложное. Сам текст документа еще не обнародован. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее отмечалось, что в команде Зеленского планируют уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 из-за сокращения численности населения страны.

На сайте президента украинцы в мае создали петицию об уменьшении количества нардепов и быстро собрали необходимые 25 тыс. подписей. Свою просьбу граждане объясняли стремлением уменьшить финансовые затраты и снять бремя с народа.

Отметим, что сегодня президент Зеленский зарегистрировал в парламенте проект закона об импичменте, который также определил, как неотложный.

Как ранее сообщал «Ракурс», глава государства предложил парламенту отменить адвокатскую монополию. Если соответствующий законопроект примут, госорганы, должностные лица и органы местного самоуправления не смогут самостоятельно представлять свои интересы в суде.

Источник: Ракурс


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