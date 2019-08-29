Зеленский внес в Раду законопроект об отмене адвокатской монополии. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n126086-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekt-ob-otmene-advokatskoy-monopolii.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день заседания парламента 9-го созыва зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Loading...

Проект закона был определен президентом как неотложный. Об этом сообщается на сайте парламента.

В случае принятия этих изменений, со следующего года государственные органы не могут больше самостоятельно представлять свои интересы в суде, как и должностные лица, которые занимаются представительством на основании доверенности.

Представительство в суде органов госвласти и местного самоуправления будут осуществлять прокуроры или адвокаты, а штатные юристы смогут осуществлять свои полномочия только в случае самопредставительства юрлица или в малозначительных делах.

В бюджете госорганов нет отдельной статьи расходов на представительство интересов в суде, а потому финансовую сторону вопроса, вероятно, будет решать бухгалтерия средствами фонда экономии оплаты труда.

Отметим, что только в Минюсте и касательных к нему учреждениях ежегодно возникает около 13 тыс. дел, что в случае с оплатой услуг адвоката будет стоить не менее 40 млн грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте.