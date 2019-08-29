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Ракурс
Зеленський вніс законопроект про скасування адвокатської монополії. Фото: Апостроф

Зеленський вніс до Ради законопроект про скасування адвокатської монополії

29 сер 2019, 15:54
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Президент України Володимир Зеленський у перший день засідання парламенту 9-го скликання зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

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Проект закону був визначений президентом як невідкладний. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У разі прийняття цих змін, з наступного року державні органи не можуть більше самостійно представляти свої інтереси у суді, так як і посадові особи, які займаються представництвом на підставі довіреності.

Представництво у суді органів держвлади та місцевого самоврядування здійснюватимуть прокурори або адвокати, а штатні юристи зможуть здійснювати свої повноваження лише у випадку самопредставництва юрособи чи у малозначних справах.

У бюджеті держорганів не передбачається окремої статті витрат на представництво інтересів у суді, а тому фінансову сторону питання, ймовірно, буде вирішувати бухгалтерія коштами фонду економії оплати праці.

Зазначимо, що лише у Мін’юсті та дотичних до нього установах щорічно виникає близько 13 тис. справ, що у випадку з оплатою послуг адвоката коштуватиме щонайменше 40 млн грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент.

Джерело: Ракурс


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