Зменшити кількість нардепів та ввести пропорційну виборчу систему запропонував у законопроекті Зеленський. Фото: Цензор

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зменшення конституційного складу парламенту та закріплення пропорційної виборчої системи.

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Розгляд законопроекту про внесення змін до ст. 76 і ст. 77 Конституції України голова держави визначив як невідкладний. Сам текст документу ще не оприлюднено. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Раніше зазначалося, що у команді Зеленського планують зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 через скорочення кількості населення країни.

На сайті президента українці у травні створили петицію про зменшення кількості нардепів і швидко зібрали необхідні 25 тис. підписів. Своє прохання громадяни пояснювали прагненням зменшити фінансові витрати та зняти тягар з народу.

Зазначимо, що сьогодні президент Зеленський зареєстрував у парламенті проект закону про імпічмент, який також визначив як невідкладний.

Як раніше повідомляв «Ракурс», голова держави запропонував парламенту скасувати адвокатську монополію. Якщо відповідний законопроект приймуть, держоргани, посадовці та органи місцевого самоврядування не зможуть самостійно представляти свої інтереси у суді.