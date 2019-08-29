Зміни до Конституції: Стефанчук розповів про пропозиції "Слуги народу". Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n126065-zminy-do-konstytuciyi-stefanchuk-rozpoviv-pro-propozyciyi-slugy-narodu.html

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Зміни до Конституції України можуть вплинути на кількість депутатів у Верховній Раді. За словами депутата від «Слуги народу» Руслана Стефанчука, його фракція розробила відповідний законопроект, згідно з яким корпус депутатів в українському парламенті буде скорочено до 300 осіб.

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Всього фракція «Слуга народу» підготувала 465 законопроектів на розгляд нового парламенту, серед яких вісім пропонують внести зміни до Основного Закону, сказав Стефанчук в кулуарах ВР сьогодні, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, також «Слуга народу» пропонує ухвалити законопроекти, які запровадять додаткові підстави для позбавлення статусу нардепа. Зокрема, йдеться про кнопкодавство та прогули засідань Ради.

Стефанчук додав, що його фракція підготувала низку змін до регламенту парламенту, а також великі блоки економічних законопроектів. Окрім того,"Слуга народу" запропонує низку документів щодо перезапуску судової системи, Генеральної прокуратури та антикорупційних органів країни.

Нагадаємо, напередодні Стефанчук заявив, що партія «Слуга народу» подасть 465 змін до Конституції України.