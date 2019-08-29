Изменения в Конституции: Стефанчук рассказал о предложениях "Слуги народа". Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/n126065-izmeneniya-v-konstitucii-stefanchuk-rasskazal-o-predlojeniyah-slugi-naroda.html

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Изменения в Конституции Украины могут повлиять на количество депутатов в Верховной Раде. По словам депутата от «Слуги народа» Руслана Стефанчука, его фракция разработала соответствующий законопроект.

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Всего фракция «Слуга народа» подготовила 465 законопроектов на рассмотрение нового парламента, среди которых восемь предлагают внести изменения в Основной Закон, сказал Стефанчук в кулуарах ВР сегодня, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, «Слуга народа» также предлагает принять законопроекты, которые введут дополнительные основания для лишения статуса нардепа. В частности, речь идет о кнопкодавстве и прогулах заседаний Рады.

Стефанчук добавил, что его фракция подготовила и ряд изменений в регламент парламента, а также большие блоки экономических законопроектов. Кроме того, «Слуга народа» предложит ряд документов о перезапуске судебной системы, Генеральной прокуратуры и антикоррупционных органов страны.

Напомним, накануне Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» подаст 465 изменений к Конституции Украины.