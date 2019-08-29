Алексея Гончарука могут избрать премьером. Фото: Страна

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Ракурс

Политическая партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

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Чиновник сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Голосовать за кандидатуру главы правительства будут сегодня в 16.00. За Кабинет министров будут голосовать пакетом. Об этом заявил новоизбранный народный депутат, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в кулуарах парламента, сообщает «Прямой».

Отдельно Верховная Рада рассмотрит кандидатов на пост глав Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Напомним, источники в команде президента Украины утверждали, что Владимир Зеленский предложит на рассмотрение парламента своего кандидата на пост главы правительства. Этим лицом является заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. Кроме того, олигарх считает кандидатом на премьерское кресло заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука.