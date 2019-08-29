«Слуга народу» пропонує Гончарука на посаду прем'єр-міністраhttps://racurs.ua/ua/n126068-sluga-narodu-proponuie-goncharuka-na-posadu-premier-ministra.htmlРакурс
Політична партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука.
Посадовець наразі обіймає посаду заступника голови Офісу президента України Володимира Зеленського. Голосуватимуть за кандидатуру голови уряду будуть сьогодні о 16.00. За Кабінет міністрів голосуватимуть пакетом. Про це заявив новообраний народний депутат, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук в кулуарах парламенту, повідомляє «Прямий».
Окремо Верховна Рада розгляне кандидатів на пост голів Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.
Нагадаємо, джерела в команді президента України стверджували, що Володимир Зеленський запропонує на розгляд парламенту свого кандидата на посаду глави уряду. Цією особою є заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.
Раніше повідомлялося, що український олігарх Ігор Коломойський заявив, що хотів би бачити на посаді прем'єр-міністра України виконавчого директора НАК «Нафтогаз Україна» Юрія Вітренка. Крім того, олігарх вважає кандидатом на прем'єрське крісло заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.