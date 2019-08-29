Олексія Гончарука можуть обрати прем’єром. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n126068-sluga-narodu-proponuie-goncharuka-na-posadu-premier-ministra.html

Ракурс

Політична партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром України Олексія Гончарука.

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Посадовець наразі обіймає посаду заступника голови Офісу президента України Володимира Зеленського. Голосуватимуть за кандидатуру голови уряду будуть сьогодні о 16.00. За Кабінет міністрів голосуватимуть пакетом. Про це заявив новообраний народний депутат, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук в кулуарах парламенту, повідомляє «Прямий».

Окремо Верховна Рада розгляне кандидатів на пост голів Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

Нагадаємо, джерела в команді президента України стверджували, що Володимир Зеленський запропонує на розгляд парламенту свого кандидата на посаду глави уряду. Цією особою є заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Раніше повідомлялося, що український олігарх Ігор Коломойський заявив, що хотів би бачити на посаді прем'єр-міністра України виконавчого директора НАК «Нафтогаз Україна» Юрія Вітренка. Крім того, олігарх вважає кандидатом на прем'єрське крісло заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.