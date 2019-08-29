Память героев Иловайской битвы чествуют в Киеве. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/n126066-den-pamyati-geroev-ilovayskoy-bitvy-v-kieve-prodoljautsya-meropriyatiya-translyaciya.html

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В Киеве продолжаются памятные мероприятия по случаю Дня памяти героев Иловайской битвы.

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Сегодня, 29 августа, в зале памяти Министерства обороны Украины почтили память погибших героев АТО. Сейчас на Михайловской площади продолжаются торжественные памятные мероприятия. Трансляцию проводят украинские СМИ.

В 16.00 в кинотеатре «Киевская Русь» состоится допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко «Иловайск 2014. Батальон Донбасс». В Национальном Военно-историческом музее Украины будут демонстрировать экспозицию Иловайской битвы с оригинальными артефактами и документальной информацией про современную войну.

Как известно, в 2019 году Украина отмечает пятую годовщину трагических событий под Иловайском. В 2014 году украинские военнослужащие ценой собственных жизней остановили вторжение российских военных и пророссийских боевиков.

Напомним, на днях в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что ВСУ потеряли в боях за Иловайск 220 военных. Еще 40 военнослужащих пропали без вести, а 44 получили ранения. Кроме того, 13 бойцов до сих пор в плену. Потери украинской регулярной армии не учитывают погибших бойцов добровольческих подразделений.