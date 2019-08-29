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Ракурс
Пам'ять героїв Іловайської битви вшановують у Києві. Фото: Вільне радіо

День пам’яті героїв Іловайської битви: у Києві тривають меморіальні заходи (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 сер 2019, 12:13
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У Києві тривають пам’ятні заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Іловайської битви.

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Сьогодні, 29 серпня, в залі пам’яті Міністерства оборони України вшанували пам’ять загиблих героїв АТО. Наразі на Михайлівській площі тривають урочисті пам’ятні заходи. Трансляцію проводять українські ЗМІ.

О 16.00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться допрем'єрний показ художнього фільму режисера Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас». У Національному Військово-історичному музеї України демонструватимуть експозицію Іловайської битви з оригінальними артефактами та документальною інформацією про сучасну війну.

Як відомо, в 2019 році Україна відзначає п’яту річницю трагічних подій під Іловайськом. У 2014 році українські військовослужбовці ціною власних життів зупинили вторгнення російських військових та проросійських бойовиків.

Нагадаємо, днями у Генштабі Збройних сил України заявили, ЗСУ втратили у боях за Іловайськ 220 військових. Ще 40 військовослужбовців зникли безвісти, а 44 дістали поранення. Крім того, 13 бійців досі у полоні. Втрати української регулярної армії не враховують загиблих бійців добровольчих підрозділів.

Джерело: Ракурс


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