Пам'ять героїв Іловайської битви вшановують у Києві. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/ua/n126066-den-pam-yati-geroyiv-ilovayskoyi-bytvy-u-kyievi-tryvaut-zahody-translyaciya.html

Ракурс

У Києві тривають пам’ятні заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Іловайської битви.

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Сьогодні, 29 серпня, в залі пам’яті Міністерства оборони України вшанували пам’ять загиблих героїв АТО. Наразі на Михайлівській площі тривають урочисті пам’ятні заходи. Трансляцію проводять українські ЗМІ.

О 16.00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться допрем'єрний показ художнього фільму режисера Івана Тимченка «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас». У Національному Військово-історичному музеї України демонструватимуть експозицію Іловайської битви з оригінальними артефактами та документальною інформацією про сучасну війну.

Як відомо, в 2019 році Україна відзначає п’яту річницю трагічних подій під Іловайськом. У 2014 році українські військовослужбовці ціною власних життів зупинили вторгнення російських військових та проросійських бойовиків.

Нагадаємо, днями у Генштабі Збройних сил України заявили, ЗСУ втратили у боях за Іловайськ 220 військових. Ще 40 військовослужбовців зникли безвісти, а 44 дістали поранення. Крім того, 13 бійців досі у полоні. Втрати української регулярної армії не враховують загиблих бійців добровольчих підрозділів.