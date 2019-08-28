"Планов громадье": у Зеленского готовятся менять Конституцию. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n126020-planov-gromade-u-zelenskogo-gotovyatsya-menyat-konstituciu.html

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«Слуга народа» готовит 465 изменений в Конституцию Украины. По словам представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, сейчас фракция решает вопрос об очередности их внесения в Верховную Раду.

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Важность каждой из инициатив по внесению изменений в Конституцию будет лично определять президент Владимир Зеленский, заявил Стефанчук во время сегодняшнего брифинга, сообщает «Украинская правда».

После того, как президент одобрит изменения, будет сформирован перечень документов, над которыми пойдет работа в комитетах и которые рассмотрит парламент.

При этом Стефанчук согласился с мнением, что многие предложения «Слуги народа» не получат поддержки от других депутатов.

Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, этому будет оказано сопротивление, — добавил он.

Напомним, что в первый день работы Рады, 29 августа, Зеленский вынесет на рассмотрение депутатов изменения в Конституцию о лишении мандата за «кнопкодавство» и прогулы.