У Зеленського готуються змінювати Конституцію. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n126020-planov-gromade-u-zelenskogo-gotuutsya-zminuvaty-konstytuciu.html

Ракурс

«Слуга народу» готує 465 змін до Конституції України. За словами представника президента в парламенті Руслана Стефанчука, зараз фракція вирішує питання про черговість їх внесення до Верховної Ради.

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Важливість кожної з ініціатив щодо внесення змін до Конституції буде особисто визначати президент Володимир Зеленський, заявив Стефанчук під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє «Українська правда».

Після того, як президент схвалить зміни, буде сформовано перелік документів, над якими працюватимуть у комітетах і які розглядатиме парламент.

При цьому Стефанчук погодився з думкою, що значна частина пропозицій «Слуги народу» не отримає підтримки від решти депутатів.

Ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це матиме спротив, — додав він.

Нагадаємо, що в перший день роботи Ради, 29 серпня, Зеленський винесе на розгляд депутатів зміни до Конституції про позбавлення мандата за «кнопкодавство» та прогули.