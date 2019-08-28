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Приезд советника Трампа создаст неудобства водителям: в Киеве ограничат движение. Фото: РИА "Новости"

Приезд советника Трампа создаст неудобства водителям: в Киеве ограничат движение

28 авг 2019, 14:13
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Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа, совершает официальный визит в Украину, в связи с чем в Киеве ожидаются ограничение движения транспорта.

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Ограничения 28−29 августа коснутся Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов столицы. Об этом сообщается на сайте Управления государственной охраны.

В ведомстве также напомнили, что согласно закону «О государственной охране органов госвласти Украины и должностных лиц» и положению о Государственном протоколе и церемониале Украины, всем иностранцам, занимающим государственные должности или возглавляющим международные организации, предоставляется охрана из числа сотрудников Управления госохраны.

Болтон прилетел в Украину накануне, 27 августа. Целью визита американского чиновника является возможное соглашение между украинским властями, компанией «Мотор Сич» и Пекином о продаже предприятия китайской стороне. Болтон попытается убедить правительство Украины отказаться от этой сделки, поскольку речь идет о стратегической конкуренции США и Китая.

Ранее две китайские компании Xinwei Group и Skyrizon передали на рассмотрение Антимонопольного комитета Украину документы на сделку о приобретении более половины акций запорожского предприятия «Мотор Сич».

Источник: Ракурс


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