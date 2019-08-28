Приїзд радника Трампа створить незручності водіям: у Києві обмежать рух. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n126022-pryyizd-radnyka-trampa-stvoryt-nezruchnosti-vodiyam-u-kyievi-obmejat-ruh.html

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Джон Болтон, радник президента США Дональда Трампа, здійснює офіційний візит до України, у зв’язку з чим у Києві очікуються обмеження руху транспорту.

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Обмеження 28−29 серпня торкнуться Дарницького, Печерського та Шевченківського районів столиці. Про це повідомляється на сайті Управління державної охорони.

У відомстві також нагадали, що відповідно до закону «Про державну охорону органів держвлади України і посадових осіб» та положення про Державний протокол і церемоніал України, всім іноземцям, які займають державні посади або очолюють міжнародні організації, надається охорона з числа співробітників Управління держохорони.

Болтон прилетів до України напередодні, 27 серпня. Метою візиту американського чиновника є можлива угода між українською владою, компанією «Мотор Січ» і Пекіном про продаж підприємства китайській стороні. Болтон спробує переконати уряд України відмовитися від цієї угоди, оскільки йдеться про стратегічну конкуренцію США та Китаю.

Раніше дві китайські компанії Xinwei Group та Skyrizon передали на розгляд Антимонопольного комітету України документи для угоди щодо придбання понад половини акцій запорізького підприємства «Мотор Січ».