«Сніжнянський машинобудівний завод» два роки сплачував «податки» бойовикам, фото: «112 Україна»

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У Службі безпеки України (СБУ) заявили про викриття фактів фінансування групою компаній «Мотор Січ» діяльності терористичної організації ДНР.

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Фінансування донецьких бойовиків здійснювалося впродовж двох років шляхом сплати «податків та інших обов’язкових платежів» розташованим на тимчасово окупованій території підприємством «Сніжнянський машинобудівний завод», котре входить до складу групи «Мотор Січ». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що ці кошти надходили до так званого «Центрального республіканського банку ДНР». Зокрема, у 2015 році підприємство сплатило до «бюджету ДНР» загалом понад 32 млн російських рублів (понад 13 млн грн).

Також співробітники спецслужби встановили, що «Сніжнянський машинобудівний завод» здійснював передачу на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званого «Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки», через яке безпосередньо здійснювалося фінансування збройних формувань бойовиків.

За вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258−5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму) директорові та начальникові фінансового відділу цього підприємства оголошені підозри. Законодавство за це правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Тривають слідчі дії з метою встановлення інших причетних до фінансування терористів осіб.

Нагадаємо, у червні було продовжено термін дії запобіжного заходу для колишнього очільника «Партії Регіонів» Олександра Єфремова. Його, зокрема, звинувачують у фінансуванні терористичної організації ЛНР.