Єфремову продовжено арешт до 17 серпняhttps://racurs.ua/ua/n123360-iefremovu-prodovjeno-aresht-do-17-serpnya.htmlРакурс
Олександр Єфремов, колишній глава фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, перебуватиме під арештом щонайменше до 17 серпня.
Рішення про продовження запобіжного заходу колишньому регіоналу ухвалив Старобільський райсуд, повідомляє сьогодні прес-центр Генпрокуратури.
Єфремову висунуто обвинувачення в організації захоплення сепаратистами Луганської облдержадміністрації та облуправління СБУ в 2014 році, свідомому вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території України, фінансуванні терористичної організації ЛНР та державній зраді.
Екс-регіонала затримали влітку 2016 року в київському аеропорту під час спроби вильоту до Австрії. Згодом суд арештував Єфремова і відтоді він перебуває під вартою.
Днями стало відомо, що «Опозиційний блок» вніс Єфремова до першої десятки свого виборчого списку, розраховуючи на його звільнення з-під варти. Однак Центральна виборча комісія заблокувала цю ініціативу.