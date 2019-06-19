Фінансування тероризму: Олександру Єфремову продовжено арешт. Фото: ukrinform.ru

https://racurs.ua/ua/n123360-iefremovu-prodovjeno-aresht-do-17-serpnya.html

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Олександр Єфремов, колишній глава фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, перебуватиме під арештом щонайменше до 17 серпня.

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Рішення про продовження запобіжного заходу колишньому регіоналу ухвалив Старобільський райсуд, повідомляє сьогодні прес-центр Генпрокуратури.

Єфремову висунуто обвинувачення в організації захоплення сепаратистами Луганської облдержадміністрації та облуправління СБУ в 2014 році, свідомому вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території України, фінансуванні терористичної організації ЛНР та державній зраді.

Екс-регіонала затримали влітку 2016 року в київському аеропорту під час спроби вильоту до Австрії. Згодом суд арештував Єфремова і відтоді він перебуває під вартою.

Днями стало відомо, що «Опозиційний блок» вніс Єфремова до першої десятки свого виборчого списку, розраховуючи на його звільнення з-під варти. Однак Центральна виборча комісія заблокувала цю ініціативу.