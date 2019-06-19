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Финансирование терроризма: Александру Ефремову продлен арест. Фото: ukrinform.ru

Ефремову продлен арест до 17 августа

19 июн 2019, 17:28
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Александр Ефремов, бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде, будет находиться под арестом по меньшей мере до 17 августа.

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Решение о продлении меры пресечения бывшему регионалу принял Старобельский райсуд, сообщает сегодня пресс-центр Генпрокуратуры.

Ефремову предъявлено обвинение в организации захвата сепаратистами Луганской облгосадминистрации и облуправления СБУ в 2014 году, сознательном совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, финансировании террористической организации ЛНР и государственной измене.

Экс-регионала задержали летом 2016 года в киевском аэропорту при попытке вылета в Австрию. Затем суд арестовал Ефремова и с тех пор он находится под стражей.

На днях стало известно, что «Оппозиционный блок» внес Ефремова в первую десятку своего избирательного списка, рассчитывая на его освобождение из-под стражи. Однако Центральная избирательная комиссия заблокировала эту инициативу.

Источник: Ракурс


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