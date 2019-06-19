Финансирование терроризма: Александру Ефремову продлен арест. Фото: ukrinform.ru

https://racurs.ua/n123360-efremovu-prodlen-arest-do-17-avgusta.html

Ракурс

Александр Ефремов, бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде, будет находиться под арестом по меньшей мере до 17 августа.

Loading...

Решение о продлении меры пресечения бывшему регионалу принял Старобельский райсуд, сообщает сегодня пресс-центр Генпрокуратуры.

Ефремову предъявлено обвинение в организации захвата сепаратистами Луганской облгосадминистрации и облуправления СБУ в 2014 году, сознательном совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, финансировании террористической организации ЛНР и государственной измене.

Экс-регионала задержали летом 2016 года в киевском аэропорту при попытке вылета в Австрию. Затем суд арестовал Ефремова и с тех пор он находится под стражей.

На днях стало известно, что «Оппозиционный блок» внес Ефремова в первую десятку своего избирательного списка, рассчитывая на его освобождение из-под стражи. Однако Центральная избирательная комиссия заблокировала эту инициативу.