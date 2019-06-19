Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Призначення Зеленського: Данилюк керуватиме центром кібербезпеки, фото — "BBC — Україна"

Данилюка призначили на ще одну посаду Турчинова

19 чер 2019, 17:19
999

Президент України Володимир Зеленський 19 червня призначив Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Loading...

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Данилюк призначений на цю посаду указом президента № 415/2019, який вносить зміни до ст. 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки».

Відзначимо, що за каденції президента Петра Порошенка Національним координаційним центром кібербезпеки керував секретар РНБО Олександр Турчинов.

Відразу після призначення в РНБО Данилюк заявив про крадіжку командою екс-президента Петра Порошенка серверів із секретної кімнати. Згодом цю інформацію спростували.

Нагадаємо, що президент Зеленський 31 травня затвердив новий склад Ради національної безпеки та оборони. Зі складу РНБО виведені її колишній секретар Олександр Турчинов, очільник Адміністрації президента часів Петра Порошенка Ігор Райнін, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко та міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зустріч в Мінську: Кучма повідомив, коли Україна зніме економічну блокаду ОРДЛО

У Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи. Керівник української делегації Леонід Кучма пояснив, що зняття економічної блокади з ОРДЛО можливе тільки після повернення українських активів на Донбасі в національне правове поле

Новини України
19:58

Польща готова підстрахувати Україну в газовій війні з РФ — ЗМІ

Польща готова підстрахувати Україну у газовій війні з Росією і постачати до України 2 млрд куб. м газу. Таке рішення польський уряд може ухвалити, якщо Київ та Москва не домовляться до кінця 2019 року щодо транзиту газу

Світові новини
18:36

Нові рейтинги соціологів: Вакарчук додає, Порошенко — гальмує, у Раду проходять п’ять партій (ІНФОГРАФІКА)

П’ять політичних партій могли б пройти у Раду, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Бар'єр долають партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська Солідарність»

Новини України
16:41
Новини партнерів
Загрузка...