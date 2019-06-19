Призначення Зеленського: Данилюк керуватиме центром кібербезпеки, фото — "BBC — Україна"

https://racurs.ua/ua/n123359-danyluka-pryznachyly-na-sche-odnu-posadu-turchynova.html

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Президент України Володимир Зеленський 19 червня призначив Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Данилюк призначений на цю посаду указом президента № 415/2019, який вносить зміни до ст. 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки».

Відзначимо, що за каденції президента Петра Порошенка Національним координаційним центром кібербезпеки керував секретар РНБО Олександр Турчинов.

Відразу після призначення в РНБО Данилюк заявив про крадіжку командою екс-президента Петра Порошенка серверів із секретної кімнати. Згодом цю інформацію спростували.

Нагадаємо, що президент Зеленський 31 травня затвердив новий склад Ради національної безпеки та оборони. Зі складу РНБО виведені її колишній секретар Олександр Турчинов, очільник Адміністрації президента часів Петра Порошенка Ігор Райнін, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко та міністр інформаційної політики Юрій Стець.