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Назначения Зеленского: Данилюк будет руководить центром кибербезопасности, фото — "BBC — Украина"

Данилюка назначили на еще одну должность Турчинова

19 июн 2019, 17:19
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня назначил Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Данилюк назначен на эту должность указом президента № 415/2019, который вносит изменения в ст. 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 «О Национальном координационном центре кибербезопасности».

Отметим, что при каденции президента Петра Порошенко Национальным координационным центром кибербезопасности руководил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Сразу после назначения в СНБО Данилюк заявил о краже командой экс-президента Петра Порошенко серверов с секретной комнаты. Впоследствии эту информацию опровергли.

Напомним, что президент Зеленский 31 мая утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Из состава СНБО выведены его бывший секретарь Александр Турчинов, глава Администрации президента времен Петра Порошенко Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Источник: Ракурс


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