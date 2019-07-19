«Снежнянский машиностроительный завод» два года платил «налоги» боевикам, фото: «112 Украина»

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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о разоблачении фактов финансирования группой компаний «Мотор Сич» деятельности террористической организации ДНР.

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Финансирование донецких боевиков осуществлялось в течение двух лет путем уплаты «налогов и других обязательных платежей» расположенным на временно оккупированной территории предприятием «Снежнянский машиностроительный завод», которое входит в состав группы «Мотор Сич». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эти средства поступали в так называемый «Центральный республиканский банк ДНР». В частности, в 2015 году предприятие уплатило в «бюджет ДНР» в целом более 32 млн российских рублей (более 13 млн грн).

Также сотрудники спецслужбы установили, что «Снежнянский машиностроительный завод» осуществлял передачу на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно осуществлялось финансирование вооруженных формирований боевиков.

За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 258−5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма) директору и начальнику финансового отдела этого предприятия объявлены подозрения. Законодательство за это правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Продолжаются следственные действия с целью установления других причастных к финансированию террористов лиц.

Напомним, в июне был продлен срок действия меры пресечения для бывшего главы «Партии Регионов» Александра Ефремова. Его, в частности, обвиняют в финансировании террористической организации ЛНР.