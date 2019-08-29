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Рада избрала заместителем Разумкова представителя «Батькивщины», фото — "Батькивщина"

Рада избрала заместителем Разумкова представителя «Батькивщины»

29 авг 2019, 16:57
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Рада избрала заместителем спикера Дмитрия Разумкова представителя фракции «Батькивщина», народного депутата Елену Кондратюк.

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В результате рейтингового голосования кандидатуру Кондратюк сначала поддержали 290 депутатов, а впоследствии — 318 нардепов.

В выборах заместителя председателя Верховной Рады также участвовали Мустафа Джемилев, Ирина Констанкевич и Нестор Шуфрич.

Председателя Меджлиса крымскотатарского народа выдвинула фракция «Европейская солидарность». За Джемилева проголосовали 59 нардепов. Группа «За будущее» поддержала кандидатуру Ирины Констанкевич, которая набрала во время рейтингового голосования 49 голосов. А кандидатуру Шуфрича выдвинул «Оппозиционный блок — За жизнь» (48 голосов).

Напомним, что сегодня Верховная Рада уже успела избрать спикера (Дмитрия Разумкова) и первого вице-спикера (Руслана Стефанчука).

Источник: Ракурс


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