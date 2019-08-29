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Зеленский выступил с посланием к Раде. Фото: РБК-Украина

Зеленский выступил с посланием к Раде (ВИДЕО)

29 авг 2019, 16:53
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня выступил в парламенте с посланием к депутатам Верховной Рады девятого созыва.

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Работайте, быстрее будет фуршет, — обратился глава государства к нардепам, призвав ускорить работу по принятию анонсированных решений.

Между тем, первые 100 дней своего президентства Зеленский назвал тихой прогулкой в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании Рады новоизбранные депутаты успели назначить спикером парламента члена президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, а вице-спикерами — его коллегу Руслана Стефанчука и представителя «Батькивщины» Елену Кондратюк.

Источник: Ракурс


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