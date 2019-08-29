Зеленский выступил с посланием к Раде. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n126093-zelenskiy-vystupil-s-poslaniem-k-rade-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня выступил в парламенте с посланием к депутатам Верховной Рады девятого созыва.

Loading...

Работайте, быстрее будет фуршет, — обратился глава государства к нардепам, призвав ускорить работу по принятию анонсированных решений.

Между тем, первые 100 дней своего президентства Зеленский назвал тихой прогулкой в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании Рады новоизбранные депутаты успели назначить спикером парламента члена президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, а вице-спикерами — его коллегу Руслана Стефанчука и представителя «Батькивщины» Елену Кондратюк.