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Новая Рада собралась на первое пленарное заседание, фото — DW

Новая Рада собралась на первое пленарное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 авг 2019, 12:55
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Новый состав Верховной Рады Украины 29 августа собрался на первое пленарное заседание. Впереди у депутатов сложный день, поскольку в повестке дня заседания несколько десятков вопросов, большинство из которых организационные и кадровые.

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В частности, депутаты изберут руководство парламента — спикера и заместителей, примут отставку старого состава Кабмина и утвердят нового премьер-министра и членов правительства. Кроме того, в планах также голосования по кандидатурах председателя Службы безопасности и генерального прокурора. Рада также должна принять решение о персональном составе своих комитетов.

Утром состоялось торжественное заседание новоизбранного парламента Украины. Депутаты приняли присягу на верность народу Украины и начали решения организационных вопросов.

Напомним, что на досрочных выборах в парламент в июле победила партия «Слуга народа». Она провела в Раду с учетом списков и мажоритарных округов 254 человека. Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» набрала 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская Солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

Источник: Ракурс


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