Нова Рада зібралася на перше пленарне засідання, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n126061-nova-rada-zibralasya-na-pershe-plenarne-zasidannya-translyaciya.html

Ракурс

Новий склад Верховної Ради України 29 серпня зібрався на перше пленарне засідання. Попереду у депутатів складний день, оскільки в порядку денному засідання декілька десятків питань, більшість з яких організаційні та кадрові.

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Зокрема, депутати оберуть керівництво парламенту — спікера та заступників, приймуть відставку старого складу Кабміну і затвердять нового прем'єр-міністра та членів уряду. Крім того, у планах й голосування щодо голови Служби безпеки та генерального прокурора. Рада також мусить ухвалити персональний склад своїх комітетів.

Уранці відбулося урочисте засідання новообраного парламенту України. Депутати склали присягу на вірність народу України та розпочали вирішення організаційних питань.

Нагадаємо, що на дострокових виборах до парламенту у липні перемогла партія «Слуга народу». Вона провела в Раду з урахуванням списків та мажоритарних округів 254 особи. Партія «Опозиційна платформа — за життя» набрала 13,05%, «Батьківщина» — 8,18%, «Європейська Солідарність» — 8,10% і «Голос» — 5,82%.