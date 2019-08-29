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Ракурс
Зеленський виступив із посланням до Ради. Фото: РБК-Україна

Зеленський виступив із посланням до Ради (ВІДЕО)

29 сер 2019, 16:53
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні виступив у парламенті з посланням до депутатів Верховної Ради України дев’ятого скликання

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Працюйте, швидше буде фуршет, — звернувся глава держави до нардепів, закликавши пришвидшити роботу з ухвалення анонсованих рішень.

Між іншим, перші 100 днів свого президентства Зеленський назвав тихою прогулянкою у сутінках, з вимкненими фарами і на першій швидкості.

Нагадаємо, на сьогоднішньому пленарному засіданні Ради новообрані депутати встигли призначити спікером парламенту члена президентської партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова, а віце-спікерами — його колегу Руслана Стефанчука та представника «Батьківщини» Олену Кондратюк.

Джерело: Ракурс


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