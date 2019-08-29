Рада обрала заступником Разумкова представника «Батьківщини», фото — "Батьківщина"

https://racurs.ua/ua/n126092-rada-obrala-zastupnykom-razumkova-predstavnyka-batkivschyny.html

Ракурс

Рада обрала заступником спікера Дмитра Разумкова представника фракції «Батьківщина», народного депутата Олену Кондратюк.

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У результаті рейтингового голосування кандидатуру Кондратюк спочатку підтримали 290 депутатів, а згодом — 318 нардепів.

У виборах заступника голови Верховної Ради також брали участь Мустафа Джемілєв, Ірина Констанкевич та Нестор Шуфрич.

Голову Меджлісу кримськотатарського народу висунула фракція «Європейська солідарність». За Джемілєва проголосували 59 нардепів. Група «За майбутнє" підтримала кандидатуру Ірини Констанкевич, яка набрала під час рейтингового голосування 49 голосів. А кандидатуру Шуфрича висунув «Опозиційний блок — За життя» (48 голосів).

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада вже встигла обрати спікера (Дмитра Разумкова) та першого віце-спікера (Руслан Стефанчук).