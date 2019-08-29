Стефанчука обрано першим віце-спікером Ради, фото — ТСН

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Народного депутата Руслана Стефанчука 29 серпня обрано першим заступником голови Верховної Ради.

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За таке рішення проголосували 330 народних депутатів. Проти цього рішення були 26 нардепів, 40 обранців утрималися.

Новий віце-спікер Ради Стефанчук — український правознавець та політик, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався також адвокатською діяльністю.

Після приходу Володимира Зеленського до влади Стефанчука призначили радником президента України і представником президента у парламенті. Стефанчука вважають одним із головним ідеологом партії «Слуга народу».

Раніше він працював помічником нардепа блоку «Наша Україна — Народна самооборона» Анатолія Матвієнка, а також віце-прем'єром Степана Кубіва.

Стефанчук — не нова людина в Раді. У 2011—2013 роках він завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Новий перший віце-спікер був № 2 у списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року. Його кандидатуру висунули під час засідання підготовчої групи парламенту.