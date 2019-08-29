Стефанчук избран первым вице-спикером Рады, фото — ТСН

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Ракурс

Народный депутат Руслан Стефанчук 29 августа избран первым заместителем председателя Верховной Рады.

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За такое решение проголосовали 330 народных депутатов. Против этого решения были 26 нардепов, 40 избранников воздержались.

Новый вице-спикер Рады Стефанчук — украинский правовед и политик, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался также адвокатской деятельностью.

После прихода Владимира Зеленского к власти Стефанчука назначили советником президента Украины и представителем президента в парламенте. Стефанчука считают одним из главным идеологом партии «Слуга народа».

Ранее он работал помощником нардепа блока «Наша Украина — Народная самооборона» Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива.

Стефанчук — не новый человек в Раде. В 2011—2013 годах он заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Новый первый вице-спикер был № 2 в списке партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года. Его кандидатуру выдвинули во время заседания подготовительной группы парламента.