Позбавлення мандату: Зеленський у законопроекті пропонує збільшити перелік підстав. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n126094-pozbavlennya-mandatu-zelenskyy-u-zakonoproekti-proponuie-zbilshyty-perelik-pidstav.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський запропонував у законопроекті розширити перелік підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата.

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Відповідний законопроект № 1027 був зареєстрований сьогодні та визначений президентом як невідкладний. Текст документу ще не оприлюднено. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як відомо, раніше члени команди Зеленського вже розповідали, за що планують позбавляти мандату. Так, депутати достроково припинятимуть повноваження за прогули понад третини пленарних засідань без поважної причини та «кнопкодавство». Відповідні положення планують закріпити у Конституції України.

Зазначимо, що Зеленський зареєстрував ще один законопроект щодо народних депутатів. Так, згідно з проектом закону голова держави пропонує зменшити кількість обранців. У команді Зеленського уточнили, що за задумом має залишитись 300 депутатів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Зеленський повторно вніс до парламенту законопроект про імпічмент, про який стало відомо ще у травні. Розгляд проекту закону голова держави визначив як невідкладний.