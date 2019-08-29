Нового премьер-министра избрала Рада: что известно о Гончаруке, фото — Новое время

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Ракурс

Верховная Рада Украины на первом пленарном заседании 29 августа избрала нового руководителя правительства.

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Премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук. Он стал самым молодым в истории Украины руководителем Кабмина.

Как сообщается в трансляции из зала заседаний парламента, голоса за него отдали 290 нардепов.

Кандидатуру Гончарука внес в парламент сегодня президент Владимир Зеленский.

До этого Гончарук занимал должность заместителя председателя Офиса президента по экономическим вопросам. Предыдущим местом работы нового премьера был BRDO-экспертный центр при Кабмине, который получал финансирование от Евросоюза на разработку экономических реформ. Гончарук возглавлял этот центр с 2015 года, а до этого был советником первого вице-премьера Степана Кубива.

До своего назначения в Офис президента Гончарук успел поработать внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Экс-депутат и журналист Татьяна Чорновил утверждает, что скандальный протеже газового олигарха Александра Онищенко Шевченко пытался утвердить Гончарука на посту председателя Госслужбы геологии и недр, но из-за конфликта с премьером Арсением Яценюком назначение не состоялось.

После полета министра Шевченко на частном самолете Онищенко и последующего скандала ему пришлось уйти в отставку. Чорновил считает, что «клика Онищенко продолжила управлять министерством, но Гончарук во всех преступных действиях или бездеятельности Минэкологии начал публично обвинять Яценюка».

СМИ отмечали, что Гончарук познакомился с главой Офиса президента Андреем Богданом весной этого года при посредничестве Дмитрия Дубилет, соучредителя Монобанка, а ранее — члена правления «ПриватБанка». Именно Богдан лоббировал кандидатуру Гончарука

За время работы в Офисе президента он часто сопровождал Зеленского в рабочих поездках по регионам страны. Гончарук в составе официальной делегации в начале августа ездил с президентом в Турцию.

В списке депутатов от партии «Слуга народа» есть его коллеги из BRDO (Елена Шуляк, Александр Оржель, Виталий Безгин и Денис Малюська).

Основные положения, которые защищал Гончарук в публичных выступлениях в СМИ, следующие: