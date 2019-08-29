Жан Беленюк зібрався поєднувати Верховну Раду з Олімпійськими іграмиhttps://racurs.ua/ua/n126097-jan-belenuk-maie-namir-poiednuvaty-verhovnu-radu-z-olimpiyskymy-igramy.htmlРакурс
Жан Беленюк, чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби, який був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу», наголосив, що не завершуватиме спортивну кар'єру.
Заслужений майстер спорту України має намір виступати на Олімпійських іграх, які відбудуться в 2020 році в Токіо. Про це спортсмен повідомив у коментарі виданню «Українські новини».
За словами Беленюка, він має намір не просто взяти участь в Олімпіаді, а перемогти. Традиційно спортсмен представлятиме збірну України з боротьби.
Він також зазначив, що за підсумками депутатських зборів перед першим засіданням Ради, його призначили на посаду першого заступника голови комітету з питань молоді та спорту. При цьому зайняти крісло міністра спорту України йому не пропонували.
У кулуарах Ради Беленюку поставили й інші питання, зокрема, запитали про те, як він ставиться до зняття недоторканності з депутатів. Нардеп відповів, що йому немає чого бояться.
На запитання про плани Беленюка як депутата він відповів, що збирається зайнятися розвитком українського спорту й буде всіляко відстоювати це питання у Верховій Раді.
Мало фінансування, мало уваги приділяють нашим спортсменам. При цьому вони займають найвищі місця на світовій арені. Я був в Африці, вони там знають Шевченка та Кличка з України. В Африці, де телевізорів не так багато, знають цих спортсменів, — резюмував Беленюк.
Раніше повідомлялося, що в стінах парламенту відбулося перше засідання депутатів Верховної ради України нового скликання. Народні обранці вже встигли скласти присягу, сформувати фракції, а також призначити спікера та віце-спікерів парламенту.