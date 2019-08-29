Законопроект про запобігання корупції вніс до Ради Зеленський. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126099-zakonoproekt-pro-zapobigannya-korupciyi-vnis-do-rady-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про запобігання корупції».

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Проект закону № 1010 від 29 серпня пропонує заохочувати викривачів корупції. Розгляд ініціативи президент визначив як невідкладний. Наразі текст та супроводжувальні документи не оприлюднені. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як відомо, раніше керівник Офісу президента Руслан Рябошапка запропонував фінансово заохочувати осіб, які викрили топ-корупціонерів. Так викривачі можуть розраховувати на нагороду у розмірі 10% від суми компенсованих державі збитків чи суми хабаря.

У команді президента вважають, що захист та заохочування авторів корупційних розслідувань можуть стати важливим інструментом у боротьбі з хабарництвом.

Зазначимо, сьогодні Зеленський вніс до парламенту законопроект про збільшення переліку підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. Причинами позбавлення мандату можуть стати «кнопкодавство» та прогули третини пленарних засідань у Раді.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Зеленський зареєстрував у парламенті проект закону про відтермінування штрафних санкцій стосовно власників авто на єврономерах.