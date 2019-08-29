Нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький. Фото: Єдність

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Михайло Радуцький, народний депутат від «Слуги народу» й засновник клініки «Борис», на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради грубо вилаявся у переписці.

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Політик нецензурно висловився про кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров’я й категорично висловився проти кандидатури Уляни Супрун на цю посаду. Журналісти зробили фото переписки політика. Про це 19 серпня повідомляє «Цензор.НЕТ».

Раніше низка ЗМІ повідомили, що очолити Міністерство охорони може стати голова правління Української медико-правової асоціації Зоряна Черненко. ЗМІ пишуть, що ця особа є провідним експертом у «Реанімаційному пакеті реформ» з питань реформи медицини. Окрім того, Черненко є членом Всесвітньої асоціації медичного права.

Нагадаємо, сьогоднішнє перше засідання Верховної Ради нового скликання розпочалося зі скандалу. Один із народних обранців — Сергій Рудик, викликав до парламенту поліцію, оскільки після урочистого засідання та складання присяги політику не видали картку для голосування.