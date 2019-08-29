Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении на имя нового премьера. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n126104-suprun-i-ee-zamestiteli-napisali-zayavleniya-ob-uvolnenii-na-imya-novogo-premera.html

Ракурс

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с должностей на имя нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Супрун отметила, что она и ее заместители пока продолжают выполнять свои обязанности. Чиновница ожидает, что заявления об увольнении рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На прощание Супрун попросила будущего преемника не отменять уже работающие нововведения и предложила прочитать ряд документов с советами о сохранении здоровья, медицине и работе в комитетах.

Отметим, что одним из главных претендентов на должность министра здравоохранения является председатель Национальной службы здоровья Украины (НЗСУ) Олег Петренко. По информации СМИ, его кандидатуру поддержали ряд экспертов и Офис президента Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», Министерство иностранных дел возглавил Вадим Пристайко, а руководителем Министерства обороны Украины избрали Андрея Загороднюка.