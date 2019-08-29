Рада назначила Пристайко во главе МИД, фото — Твиттер МИД

https://racurs.ua/n126098-rada-naznachila-pristayko-vo-glave-mid.html

Ракурс

Верховная Рада 29 августа назначила Вадима Пристайко во главе Министерства иностранных дел. Его кандидатуру внес в парламент сегодня президент Украины.

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Голоса за Пристайко отдали 310 нардепов, 49 воздержались.

Впервые кандидатуру Пристайко президент вносил в Раду еще в начале июня. На тот момент Пристайко был внешнеполитическим советником Зеленского, а также заместителем главы Администрации президента. Одновременно с этим Зеленский подписал представление на увольнение Павла Климкина с должности главы МИД. Тот 17 мая написал заявление об отставке, однако парламент не поддержал его решение и МИД на несколько месяцев остался без утвержденного Радой руководителя дипломатии страны.

Новому министру иностранных дел 49 лет. Пристайко занимается международными делами с 1994 года, в МИД он работает с 1997 года.

С 2002 года работал в Управлении по вопросам внешней политики Администрации президента, впоследствии заместителем директора Департамента НАТО МИД Украины, советником и заместителем председателя дипломатической миссии Посольства Украины в США.

С декабря 2014 года Пристайко работал заместителем министра иностранных дел Украины — руководителем аппарата. В сентябре 2017 года он возглавил миссию Украины при НАТО.

В июле этого года президент Зеленский включил Пристайко в Совет национальной обороны и безопасности Украины.