У чиновников конфискуют незаконные активы – Зеленский внес законопроект. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126102-u-chinovnikov-konfiskuut-nezakonnye-aktivy-zelenskiy-vnes-zakonoproekt.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации незаконных активов у чиновников.

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Рассмотрение законопроекта № 1031, который зарегистрирован 29 августа, Зеленский определил, как неотложное. Текст документа пока не обнародован. Об этом сообщается в пресс-службе парламента.

Согласно проекту закона, предполагается конфискация незаконных активов должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также последующее наказание за приобретение таких активов.

Отметим, что сегодня Зеленский внес в Раду еще один антикоррупционный законопроект. Так, законопроект «О предотвращении коррупции» предусматривает финансовое поощрение авторов коррупционных расследований. Обличители взяточников будут получать до 10% от суммы компенсированного государству ущерба или суммы взятки.

Президент также зарегистрировал проект закона об увеличении перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. К причинам потери мандата должны добавить прогулы пленарных заседаний и «кнопкодавство».

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об отсрочке штрафных санкций в отношении владельцев авто на еврономерах на три месяца.